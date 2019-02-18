В скандале с постом цирка Мстислава Запашного появились новые подробности

На странице цирка в Instagram размещен пост, где сказано, что виновный сотрудник уже уволен.

Новые детали появились в скандальной истории со странным постом цирка Мстислава Запашного. На странице цирка в Instagram снова извинились перед казахстанцами и рассказали, что виновный сотрудник уволен, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые жители Казахстана! Мы еще раз приносим извинения за доставленную обиду и хотим рассказать историю произошедшего. Страница в инстаграм принадлежит программе "Великий Русский цирк" Мстислава Запашного. Сам Запашный не занимается публикациями постов и ведением группы, на это есть определенные люди. К сожалению, к нашей странице был доступ у нашего бывшего сотрудника, который не корректно и безобразно написал пост, тем самым оскорбив весь Казахстан и поставив нас в неловкое положение. Мы уволили этого человека, провели технические работы, поменяли пароли и дали доступ компетентным сотрудникам, чтобы впредь не совершать ошибок такого рода. От всего сердца приносим наши извинения всему Казахскому народу! Мы рады находиться у Вас в гостях и просим отнестись к нам с пониманием!" – написали авторы поста.

Так же они добавили, что на данный момент все работы в соцсетях налажены и работают в штатном режиме.

Ранее известный российский дрессировщик Мстислав Запашный сообщил, что его аккаунт Instagram взломали и извинился перед казахстанцами за оскорбительный пост, появившийся в его аккаунте. Также он записал видеообращение, где заявил, что ни он сам, никто из его труппы не мог написать подобный пост. Позже Эдгард Запашный высказал свое мнение корреспонденту Zakon.kz о сложившейся ситуации с гастролями его двоюродного брата Мстислава Запашного. Артист цирка Эдгард заявил, что никто из его родственников не стал бы писать подобное.

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