Калетаев предлагает "не испытывать" трагизма по поводу оттока молодых кадров из Казахстана

Утечка мозгов - это общемировая тенденция и не только наша страна переживает такую тенденцию - министр.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам реализации молодежной госполитики депутаты подняли проблему оттока молодых кадров из страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Куралай Каракен, на сегодня существует реальная опасность, что уже через десяток лет страна начнет испытывать в разных областях настоящий кадровый голод.

"Молодые казахстанцы все чаще уезжают учиться за рубеж. А вернутся ли обратно - вопрос открытый. Например, только в РФ студентов из РК учатся больше чем из других страны, по всем специальностям где-то 70 тысяч человек. Страну активно покидают люди с высшим и среднетехническим образованием. За последние несколько лет отток квалифицированных кадров увеличился на 34% в разных сферах", - пояснила парламентарий.

Она отметила, что в настоящее время в Казахстане отсутствуют механизмы поддержки интеллектуальной молодежи.

"К сожалению, у нас отсутствуют механизмы поддержки интеллектуальной молодежи и вовлечение их в нацэкономику. Скажите, пожалуйста, какая политика проводится государством по предотвращению так называемой утечки мозгов, особенно талантливой и одаренной молодежи?" - обратилась она к министру общественного развития РК.

В свою очередь Дархан Калетаев пояснил, что проблема "утечки мозгов" касается не только Казахстана.

"Утечка мозгов - это общемировая тенденция и не только наша страна переживает такую тенденцию. Соседняя Россия испытывает огромное движение в этом вопросе. Одной из мер является выделение суммы на гранты молодых ученых - 3 млрд тенге. Я понимаю, возможно, это не такая большая сумма, но это первый шаг. Шаг очень серьезный. В этом году на 3 млрд тенге молодые ученые могут получить на освоение изысканий, гранты", - сказал он.

По поводу отъезда молодежи из страны он заметил, что сейчас очень много говорится и особого трагизма "мы не должны испытывать".

"Очень много говорят о большом оттоке из страны. Это общемировая тенденция. И если посмотреть на национальный состав выезжающих, то более 70% выезжающих - это представители других этносов, не коренной национальности. Поэтому это естественный процесс. Люди ищут свою языковую среду, свои корни и выезжают из страны. Это нормально и какой-то трагизм мы не должны испытывать", - считает он.

Но вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева указала, что все-таки должна быть заинтересованность, чтобы молодежь возвращалась на родину.

"Наверное, здесь как посмотреть. Наша особенность нашей страны как раз-таки многоэтничность, многоконфессиональность. И мы за то, чтобы оно и сохранялось. И независимо от того, какой национальности и вероисповедания, мы всем создаем одинаковые условия, и мы заинтересованы в том, что мы должны быть заинтересованы, чтобы они все, вся молодежь, даже если обучилась за рубежом, вернулась на родину, и чтобы мы могли создать им необходимые условия", - подчеркнула она.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!