Гражданам Таджикистана разрешат свободную добычу золота и драгоценных камней

Добытое золото можно будет свободно продавать государственным финансовым структурам.

Свободную частную добычу золота и драгоценных камней разрешат в Таджикистане. Соответствующее постановление правительства будет принято в ближайшее время, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

"В соответствии с подготовленным ранее по инициативе президента республики документом о вольной добыче золота и драгоценных камней, каждый гражданин Таджикистана на законных основаниях может самостоятельно заниматься поиском и добычей золота. Для этого нужно будет только получить разрешение минфина", - сообщил журналистам на прошлой неделе, министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.

После принятия указанного постановления, граждане могут по упрощенной системе свободно заниматься добычей рассыпного золота на берегах рек республики, а также на территориях, которые не входят в ведение какой-либо компании.

Добытое золото можно будет свободно продавать государственным финансовым структурам. Цена, по которой драгоценный металл будет приобретаться у населения, будет определяться финансовым ведомством.

Стоит отметить, что на севере Таджикистана, в Согдийской области расположено одно из крупнейших в мире месторождений серебра — Большой Конимансур. Также Таджикистан богат месторождениями драгоценных камней, урана (по некоторым данным 16 % мировых запасов), золота, угля, алюминиевыми и полиметаллическими рудами.

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