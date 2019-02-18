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Назначен новый заместитель акима города Атырау

Им стал Каражанов Жумабек.

Фото : пресс-служба акимата Атырау18 февраля 2019, 15:26

Назначен новый заместитель акима города Атырау, передает Zakon.kz.

Им стал Каражанов Жумабек Байракбаевич, ранее возглавлявший аппарат Атырауской областной ревизионной комиссии - сообщает пресс-служба акимата Атырау.

18 февраля аким Атырау Алимухаммед Куттумуратулы в ходе аппаратного совещания назначил нового заместителя. Жумабек Каражанов будет курировать сферу финансово-экономическую сферы, сферу предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии.

Жумабек Каражанов - уроженец Атырауской области, окончил Казахстанско-Британский технический университет и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности: бакалавр "экономики и бизнеса" и магистр "экономики и бизнеса". Имеет сертификат "государственного аудитора".

Вновь назначенный заместитель акима занимал различные должности в "Ревизионной комиссии по Атырауской области", работал руководителем отдела контроля качества, внутреннего аудита, организационно-правового обеспечения и службы управления персоналом.

До назначения на должность заместителя акима Атырау работал руководителем аппарата "Ревизионной комиссии по Атырауской области".


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