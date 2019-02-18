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Несколько кафе эвакуировали в Алматы из-за сообщения о бомбе

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в сети пиццерии.

Фото : pixabay.com18 февраля 2019, 17:12

В Алматы днем 18 февраля эвакуировали несколько кафе, передает Zakon.kz.

Как стало известно, неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в сети пиццерии Ciao Pizza. Но по какому именно адресу не было сказано. В связи с этим экстренные службы города выехали по нескольким адресам, где расположены пиццерии.

В ДП Алматы по данному факту сообщили, что поводов для паники нет, по некоторым точкам уже дан отбой. Все работы ведутся согласно штатному алгоритму при подобных ситуациях.

Что касается инцидента на Аль-Фараби около Esentai Mall, то после комиссионного осмотра был дан отбой, взрывного устройства не обнаружили.


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