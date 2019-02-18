Смертельное ДТП под Челябинском: водителю фуры из Казахстана продлили арест

У фуры отцепился трал, который перекрыл движение, в результате в массовом ДТП погибли пятеро россиян.

До 1 апреля продлили арест 23-летнему казахстанцу Абдубоки Абдикахарову, который спровоцировал аварию с человеческим жертвами на трассе Челябинск – Екатеринбург. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает Sputnik.

ДТП произошло 29 ноября 2018 года в 100 километрах от Челябинска. У фуры Volvo, которой управлял Абдикахаров, отцепился прицеп, который развернулся и перекрыл движение. В результате произошло массовое столкновение автомобилей, в котором погибли пятеро россиян: водитель Land Rover и три его пассажира, а также водитель грузовика ТАТА. Легкие травмы получил водитель "ГАЗели".

"Гражданин находится в следственном изоляторе. Его содержание под арестом продлено до 1 апреля 2019 года. Наши консулы оказывают всемерную консульско-правовую поддержку и держат этот вопрос на контроле", - сообщил Смадияров во время брифинга в МИДе.

По предварительным данным, к заносу прицепа могла привести эксплуатация разных шин. Перед выездом в рейс водитель не убедился в исправности автомобиля.

Как сообщают российские СМИ, среди погибших челябинский предприниматель и местный криминальный авторитет Степан Милованов и его сыновья, а также мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Сергей Игнатенко.

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