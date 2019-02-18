Костяк молодежной и юниорской сборной РК по боксу определили в Арыси

Соревнования прошли среди парней и девушек.

Команда Алматы завоевала 17 медалей на чемпионате Казахстана по боксу среди молодежи и юниорок, передает Zakon.kz.

В городе Арысь Туркестанской области в минувшие выходные завершился чемпионат Казахстана по боксу среди девушек. Участие в нем приняли представительницы молодежного и юниорского возраста 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. Первое общекомандное место по итогам турнира завоевала команда города Алматы, которая добыла в общей сложности 17 медалей, из которых 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград.

"Это огромный успех алматинской школы бокса, В Алматы исторический сильные боксерские традиции. Не будем забывать, что именно Алматы дала миру множество призеров и чемпионов крупных международных стартов, например, таких как двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Дарига Шакимова, серебряный призер Московской Олимпиады Виктор Демьяненко и Бахыт Сарсекбаев, который также выигрывал золото Олимпиады в Пекине, представляя наш город. Мы конечно же надеялись на успешное выступление наших девочек на Чемпионате страны, но таким оглушительным успехом они конечно же превысили планку наших ожидании. В этом конечно же и заслуга нашего тренерского штаба, во главе, со старшем тренером, города Алматы по боксу среди девушек Багланом Омарбековым, а также личных тренеров. Отрадно то, что по итогам этих стартов будет сформирована сборная команда страны по юниоркам и молодежи, у которой в этом году уже запланированы крупные старты", - прокомментировал директор СДЮШОР №10 Алматы Степан Теплюков.

Обладатели золотых наград чемпионата Казахстана по боксу стали:

1. Дидай Дана

2. Сакыш Анел

3. Тойкова Молдир

4. Гладкова Мария

5. Сатыбалды Динар

6. Руденко Милана

По результатам первенства будет сформирован костяк сборной команды Казахстана, которая уже в этом году примет участие на молодежном и юниорском чемпионатах Азии.

Альберт Ахметов

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