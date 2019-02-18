Вносить горожанам предложения по работе спецЦОНов предлагают полицейские Алматы

В полиции отметили, что сегодня значительно улучшены возможности для граждан при получении ими государственных услуг в специализированных ЦОНах.

Полицейские Алматы приглашают горожан на диалоговую площадку для предложений по улучшению работы СпецЦОНов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

В полиции отметили, что сегодня значительно улучшены возможности для граждан при получении ими государственных услуг в специализированных ЦОНах, количество которых увеличено до пяти.

"Первостепенная цель – создать удобные и комфортные условия для граждан при получении государственных услуг по регистрации перерегистрации транспортных средств, а также по выдаче водительских удостоверений. Теперь у населения есть альтернатива, в том числе и с учетом территориальности: целесообразнее обратиться в самый ближайший из спецЦОНов. Уже сейчас мы можем подвести промежуточные итоги и констатировать о том, что нагрузка на СпеЦОН №1, который буквально до недавних времен был почти основным регулятором, снижена и равномерно распределена по всем подразделениям. Это, прежде всего, удобно для посетителей: им не приходится длительное время ожидать своей очереди, процесс, к примеру, регистрации авто, получения водительского удостоверения и другие процедуры стали доступны в два раза быстрее", - отметил начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления административной полиции Алматы Нурлан Аманбек.

При этом, спикер, отметил, что с учетом интенсивного развития новых технологий и гражданской активности жителей мегаполиса, предусмотрены ресурсы для диалога с общественностью и обмена мнениями:

"Нам важно знать, над чем работать и как дальше двигаться. Взгляд со стороны – он всегда объективный. У нас очень много активной молодежи, продвигающей отличные стартапы. Посредством данной площадки мы хотим конструктивно поработать, в первую очередь, над улучшением качества оказываемых услуг, над созданием благоприятных и комфортных условий для посетителей и упразднить те или иные процедуры, которые, к примеру, можно будет пройти на удаленном доступе. Все это, возможно, нам нужные предложения и идеи. И лишь в таком тандеме можно ожидать положительные результаты и прогресс", - подытожил подполковник Аманбек.

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