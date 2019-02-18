В Азербайджане хотят запретить выяснять пол будущего ребенка

Депутаты собираются запретить выяснение пола будущего ребенка, но как будет осуществляться исполнение этого запрета, остается неясным.

Запрещать надо не выяснение пола будущего ребенка, а селективные аборты. Об этом Sputnik Азербайджан сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Баку Ханде Харманчи.

На весенней сессии Милли Меджлиса АР в числе прочих на обсуждение будет вынесен закон "О репродуктивном здоровье". Согласно одной из его статей, в Азербайджане будет запрещено определение пола будущего ребенка посредством ультразвукового обследования (УЗИ).

Согласно нормам ВОЗ, говорить родителям пол их будущего ребенка допустимо, говорит Харманчи.

"А вот прерывать беременность после того как выяснили пол, нельзя", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Харманчи при этом выразила уверенность, что со временем в Азербайджане число селективных абортов уменьшится.

"Предусмотренный закон еще не принят и не вступил в силу. ВОЗ, в свою очередь, также представит правительству Азербайджана свои рекомендации по данному вопросу", – сказала она.

После вступления в силу нового закона в Кодекс об административных правонарушениях АР будут внесены соответствующие изменения, отметил член парламентского комитета по здравоохранению Муса Гулиев. Кроме того, по его словам, министерству здравоохранения будут даны поручения, и это ведомство разработает механизмы исполнения закона.

Что касается ответственности, то новый закон подразумевает возможность появления и новых статей об административной и уголовной ответственности. "Вид ответственности будет определен либо в Уголовном кодексе, либо в Кодексе об административных правонарушениях", – говорит он.

Автор национальной стратегии "О репродуктивном здоровье" – Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии Азербайджана, сказала главный акушер-гинеколог Севиндж Мамедова. По ее словам, после принятия стратегии на основе утвержденного национального плана будет готовиться механизм его исполнения, сказала врач. "Но говорить об этом заранее я бы не хотела", - заметила она.

Если у плода нет отклонений в развитии половых органов, то врач, огласивший пол ребенка, будет наказан, продолжила Мамедова. Именно наказания должны предотвратить случаи выяснения пола будущего ребенка.

Остается добавить, что эта информация интересует только родителей будущего ребенка и они, естественно, не заинтересованы сообщать о враче, который им об этом скажет. Но о том, каким именно образом будет контролироваться процесс обнародования пола будущего ребенка, никто из опрошенных, к сожалению, так и не сказал.

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