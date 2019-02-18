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Датчики угарного газа начали устанавливать в домах многодетных семей из Костаная

В случае опасности датчик начинает издавать громкий сигнал и предупредит хозяев - начальник управления по ЧС города.

Фото : Константина Вишниченко18 февраля 2019, 18:01

В Костанайской области по поручению главы государства начали устанавливать датчики угарного газа в домах многодетных семей. На данный момент закуплено около 200 датчиков. 60 из них в ближайшие дни установят в областном центре, передает kstnews.kz.

- Датчики будем устанавливать в домах с отоплением на твердом топливе. В случае опасности датчик начинает издавать громкий сигнал и предупредит хозяев, - объяснил начальник управления по ЧС города Костанай Абиль Уразов.

В доме Натальи Егоровой проживает 9 человек, в том числе 4 детей.

- Живу в этом доме с 2006 года. К счастью, возгораний и пожаров не было. Но датчик нам точно не помешает, теперь будет спокойнее на душе, - говорит хозяйка.

Сотрудники УЧС самостоятельно установили датчики и дали советы по эксплуатации. Лучше раз в неделю проверять, не села ли батарейка на датчике.

Самат Каримов


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