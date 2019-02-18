В ВКО прошли медицинское обследование 700 мам и более 2000 детей

Таков результат трех дней акции-месячника "Саламатты ана мен бала" – "Здоровое материнство и детство".

За первые три дня акции-месячника "Саламатты ана мен бала" – "Здоровое материнство и детство" в ВКО пройти обследование и получить консультации специалистов успели более 800 многодетных семей, из них 700 мам и 2057 деток, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В результате осмотров выявлены заболевания органов дыхания, крови, гинекологические болезни у более 40 процентов многодетных матерей. На сегодняшний момент назначено амбулаторное и стационарное лечение. Что касается медицинского осмотра детей из многодетных семей, заболевания органов дыхания составили порядка 60 процентов.

– Эта акция пришлась очень кстати. Можно и детей показать, и свое здоровье проверить к тому же. Хорошо было бы сюда и папу привести, — делятся мамы.

В рамках месячника участковые медицинские сестры, социальные работники и психологи медицинских организаций области выполнили подворовые обходы многодетных семей. Кроме того, многие поликлиники и амбулаторные центры региона в рамках месячника применяют и творческие приемы: это показ мультфильмов, развлекательные программы с аниматорами.

Напомним, в Восточном Казахстане 12 февраля дан старт широкомасштабному месячнику, который продлится до 12 марта. Акция проходит в рамках реализации комплексной программы поддержки многодетных матерей для улучшения оказания медицинской помощи семьям, имеющим четырех и более детей.

В этот период члены многодетных семей региона смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, получить консультации и диагностические исследования в поликлиниках по месту жительства (ПМСП).

Будут проведены комплексные медицинские осмотры членов многодетных семей, нуждающихся в стационарном лечении, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В настоящий момент в области проживают более 22 000 многодетных семей.

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