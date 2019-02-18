Новый глава МВД наградил десятиклассника за спасение ребенка

Мальчик рассказал, как обстояло дело.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился с учеником 10-го класса Надиром Омаргазиевым, который рискуя собой, спас пятилетнего ребенка, упавшего в колодец глубиной два метра, передает Zakon.kz.

В Астане ребенок провалился в колодец во время прогулки с мамой. В это время Надир с другом возвращался из колледжа и, увидев двух плачущих женщин, решил узнать, что случилось. После чего он мгновенно принял решение и вызвался спуститься в колодец, в котором мог бы застрять сам.

Ерлан Тургумбаев в присутствии личного состава Комитета по чрезвычайным ситуациям поблагодарил школьника за оказанную бдительность, смелость и самоотверженность, подчеркнув, что благодаря его героическим действиям и быстрой реакции была спасена жизнь малыша.

Отважные поступки и чувство сострадания таких детей заслуживают уважения, не каждый осмелится пойти на риск ради спасения другого, сообщил министр и наградил школьника нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін", вручил подарок – смартфон.

Е. Тургумбаев также выразил благодарность родителям, учителям и наставникам за воспитание Надира Омаргазиева, вручил благодарственное письмо воспитавшим смелого сына родителям и отметил, что пока в Казахстане есть такие дети, старшее поколение может быть уверено в будущем нашей страны.

В завершение министр внутренних дел выразил уверенность, что Надир в будущем выберет профессию спасателя, ведь самоотверженность и готовность прийти на помощь являются одними из качеств пожарных и спасателей, а также пригласил его учиться в высших учебных заведениях МВД.

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