В Туркестане стартуют проекты по поддержке многодетных матерей

В этом году число заявителей на получение социальной помощи достигло 207,5 тыс. человек.

18 февраля в областном акимате состоялось расширенное заседание с участием главы региона Жансеита Туймебаева. На нем были рассмотрены вопросы оказания помощи многодетным семьям и меры поддержки социально уязвимы граждан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

О работе в социальной сфере рассказал заместитель акима области Ербол Садыр. По его информации, в 2018 году, в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 года и программы "Еңбек", меры по трудоустройству были оказаны 69,7 тыс. граждан, среди которых 29,4 тыс. человек, или 42,2% - из малообеспеченных семей.

"В прошлом году 34 389 семьям (195 620 человек) была оказана социальная помощь на сумму 15 млрд. 674,5 млн. тенге. В том числе обусловленную социальную помощь получили 30 702 семьи (179 801 человек) на сумму 14 млрд 772,4 млн тенге, безусловную - 3687 семей (15 819 человек) на сумму 902,1 млн тенге. В 2018 году жилищная помощь была оказана 4367 семьям (25 009 человек) на сумму 152,3 млн тенге. В целом, доля многодетных семей в рядах получателей социальной помощи составляет 50 процентов (16,5 тыс. семей)", - констатировал Е. Садыр.

Такая поддержка продолжится и в этом году, подчеркнул заместитель акима. По его информации, в этом году число заявителей на получение социальной помощи достигло 207,5 тыс. человек, объем планируемых для этого средств составил 13,6 млрд тенге. Причем половина из них предназначена для многодетных семей.

На заседании аким области Жансеит Туймебаев дал ряд конкретных поручений по оказанию помощи нуждающимся многодетным и малоимущим семьям.

"Поручаю рассмотреть возможность выделения за счет местного бюджета материальной помощи в размере пяти МРП нуждающимся многодетным матерям и внести конкретные предложения по этой проблеме, - сказал Ж. Туймебаев. – Кроме этого, необходимо внести предложения по обеспечению школьной формой учащихся из многодетных семей. Также нужно обеспечить половину стоимости школьного питания для всех учащихся за счет субсидий из областного бюджета. Жду предложений и по организации пищевых комбинатов. Помимо этого, во всех медицинских учреждениях необходимо организовать обслуживание многодетных матерей вне очереди, предусмотреть возможность организации в больницах специальных палат для таких матерей, их приема в лечебные учреждения вне очереди на портале и выделения путевок в санатории. Также предусмотрите возможность предоставления таким матерям дорогостоящих медицинских услуг бесплатно".

Вдобавок ко всему этому глава региона поручил уточнить списки многодетных семей, состоящих в очереди на получение жилья, и рассмотреть возможность предоставления этой категории жилья в первую очередь. Кроме этого, Ж. Туймебаев дал задание продумать в рамках закона вопрос о внедрении льготных проездных билетов на проезд в общественном транспорте для многодетных матерей или их бесплатном проезде.

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