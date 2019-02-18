"Барыс" в усеченном составе проиграл аутсайдеру "Востока"

Хоккейный клуб потерпел второе подряд поражение в КХЛ.

Хоккеисты "Барыса" проиграли "Адмиралу" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 18 февраля, во Владивостоке и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Ворота "Барыса" в этом матче защищал чех Доминик Граховина, который сыграл в основное время впервые с 15 января, когда привез курьезную шайбу во встрече со "Спартаком" (3:5) и получил травму.

Уже на десятой минуте "Адмирал" огорчил Граховину - отличился Александр Мерескин. Отыграться "Барыс" сумел только в третьем периоде - на 42-й минуте забил казахстанский форвард Никита Михайлис.

Исход же матча решился в самой концовке. Победу "Адмирала" принесла шайба Владимира Бутузова на 59-й минуте. После этого "Барыс" взял тайм-аут и выпустил шестого полевого игрока, но спастись от поражения не смог.

Из-за этого поражения "Барыс" потерял шансы догнать лидирующий "Автомобилист" в таблице Восточной конференции, но астанинский клуб ранее гарантировал себе второе место.

Это поражение стало для "Барыса" вторым подряд. Астанинский клуб ранее дома проиграл по буллитам "Авангарду" (1:2) - в овертайме у команды Андрея Скабелки отменили шайбу после видеопросмотра. До этого у "Барыса" была серия из четырех побед.

20 февраля "Барыс" в 15:30 по астанинскому времени начнет гостевой матч с "Амуром", а спустя два дня в Пекине завершит "регулярку" игрой с "Куньлунем". Оба соперника астанинского клуба лишились шансов на выход в плей-офф.

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