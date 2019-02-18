В Жамбылской области полицейские спасли жизнь двум сельчанам

ЧП произошло в поселке Шолдала возле Тараза.

Два жителя поселка Шолдала в Жамбылской области были спасены благодаря профессионализму и оперативным действиям инспекторов БДПП МПС города Тараза лейтенантов полиции Айдына Боранбаева, Дамира Нысанова и сотрудника СОБР Департамента полиции области старшего лейтенанта полиции Айдара Айманбетова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

Утром 15 февраля в службу 102 поступил звонок от бригады скорой помощи, которая не могла попасть в дом, откуда им поступил звонок о помощи. Прибыв на место вызова через пять минут, полицейские выяснили, что в доме включен свет, слышны звонки телефона и стоны мужчины, но дверь никто не открывает.

Пробравшись в дом через оконный проем, сотрудники полиции открыли двери и окна, поскольку весь дом был наполнен угарным газом высокой концентрации, исходившим от печи. В комнате находились женщина в бессознательном состоянии и стонавший мужчина.

Полицейские срочно вынесли пострадавшую пару на улицу и под руководством фельдшера скорой помощи оказали первую неотложную помощь. Благодаря своевременно оказанной помощи мужчина и женщина пришли в сознание, затем они были отправлены в городскую больницу №1.

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