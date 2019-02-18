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Подросток напал с ножом на ровесника в Карагандинской области

Причиной стала ссора.

Фото : pixabay.com18 февраля 2019, 20:32

18 февраля в больницу Каркаралинского района с непроникающими ножевыми ранениями госпитализирован 14-летний подросток, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 107 ч. 2 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Следственно-оперативной группой отдела полиции Каркаралинского района установлен 15-летний несовершеннолетний, который в присутствии законного представителя признался, что в ходе возникшей ссоры нанес ножевые ранения потерпевшему.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.


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