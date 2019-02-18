Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Чемпион по рукопашному бою погиб в уличной драке в Москве

Точные причины смерти чемпиона России пока неизвестны, их только предстоит выяснить.

Фото : © vk.com/gena.pavlov18 февраля 2019, 22:30

В Москве в ходе драки погиб чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов. Он вступил в потасовку с охранником здания Центрального телеграфа, пишет Газета.Ru.

Инцидент случился 17 февраля на проходной здания Центрального телеграфа на Тверской улице. 22-летний спортсмен вступил в словесную перепалку с охранником. Конфликт быстро перерос в драку. По словам сотрудника охраны, в ходе потасовки они с Павловым упали на землю, после чего спортсмен перестал подавать признаки жизни.

Точные причины смерти чемпиона России пока неизвестны, их только предстоит выяснить. По записям с видеокамер, которые чуть позже появились в сети, было видно, как молодой человек первым начинал избивать сотрудника охраны. Тот попытался блокировать удары и урезонить разбушевавшегося спортсмена, но Павлов не успокаивался.

Погибший спортсмен является чемпионом России по рукопашному бою. На юниорском первенстве, которое состоялось в Калуге в мае 2016 года, он сумел одолеть своих противников в весовой категории до 90 килограммов. Также Павлов неоднократно завоевывал медали различных первенств.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты