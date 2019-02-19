Изменение закона об образовании: Школы Павлодарской области примут почти в 4 раза больше детей

Родители полагают, для школ столь резко выросшая армия первоклашек станет настоящим испытанием.

В новом учебном году в школы Павлодара могут пойти в четыре раза больше детей, чем обычно. Такой рост вызван изменениями в Законе "Об образовании". Из-за принятых в новом году поправок в первый класс детей будут отдавать с шести лет. Соответственно, число учеников увеличится, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Родители уже указывают на риски нововведения. С ними солидарны и воспитатели некоторых детских садов. А вот чиновники, напротив, утверждают, что опасаться нечего. Уроки будут игровые и сокращенные. Предусмотрены и дополнительные каникулы.

Елена Фелькер воспитывает шестилетнего Мишу. На родительском собрании в детсаду сообщили, что ее сын пойдет в школу. Мама уже опасается будущей нагрузки. Она навредит малышу, говорит Елена. Более того, с отменой детского сада ребенка придется оставлять после занятий дома. И это небезопасно.

Елена Фелькер, жительница Павлодара:

- Этот стресс не только для детей. Этот стресс еще и для родителей, потому что мой, например, ребенок не готов оставаться дома в этом возрасте один. Если сейчас я буду отдавать его в школу, то, допустим, после первой смены он должен оставаться один, потому что у нас нет возможности быть дома.

Многие родители паникуют, потому что боятся каких-то трагедий, каких-то случаев, форс-мажоров. Воспитатель детсада с многолетним стажем Наталья Алексеева на это новшество тоже смотрит со скепсисом. Усвоят ли малыши школьную программу?

Наталья Алексеева, воспитатель детсада:

- Наши дети идут в школу не читающими, но в первом классе во многих учебниках уже в начале года детям даются тексты, которые необходимо прочитать, и в связи с этим сейчас родители будут вынуждены своих детей где-то определять в какие-то центры развивающие, кто-то - к логопеду, потому что у многих в этом возрасте еще не сформирована звуковая культура речи. Но это, конечно, дополнительная статья расходов в семейном бюджете.

В управлении образования рассказали: закон требует, чтобы в школы были приняты все дети, которым к первому сентября исполнится шесть лет. Не исключается даже набор пятилеток. К примеру, если день рождения ребенка позже сентября. Но это уже на выбор родителя.

Жомарт Карамбаев, заместитель руководителя Управления образования Павлодарской области:

- Это Закон "Об образовании в РК", в статье 31, пункте 1. Если в старой редакции было прописано, что на обучение в первый класс принимаются дети с шести (семи) лет, то сейчас прописано, что на обучение в первый класс принимаются дети с шести лет.

Родители полагают, для школ столь резко выросшая армия первоклашек станет настоящим испытанием. Особенно если учесть переполненность некоторых учреждений. По данным облоно, в сентябре только семилеток в школы области пойдет три тысячи человек плюс семь тысяч шестилеток.

На сегодня в Павлодарской области уже примерно 56 процентов первоклашек - это дети шести лет. По информации управления образования, жалоб от них и их родителей на систему обучения не поступало. Специалисты объясняют это тем, что обновленная программа уже адаптирована под возраст и психику таких малышей. Задачи загрузить детей сложной информацией никто не ставит, поясняют чиновники. Для учеников шести и пяти лет в первом классе предусмотрели уроки по 35 минут, игровые занятия, прогулки, февральские каникулы и группы продленного дня. Но о результатах можно будет говорить по завершению учебного года.

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