Частный детсад Актау проверяет прокуратура после драки директора и воспитателя

Все родители требуют компенсации ущерба.

Прокуратура Актау начала проверку частного детского сада, где на прошлой неделе подрались директор и воспитатель. По данным надзорного органа, сейчас выясняется истинная причина конфликта, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Родители тем временем требуют вернуть им деньги, оплаченные не только за февраль, но и за весь период посещения дошкольного учреждения. Оказалось, что у мам и пап есть дополнительные претензии к руководству детсада. Кроме маленьких порций и некачественной еды, они пожаловались на отсутствие доступа на детские праздники.

Алия Джаналиева, жительница Актау:

- Я требую возмещения всей полностью программы. Восемь месяцев мы обучались, я требую все восемь месяцев мне возместить. Требуем мы, все родители, психологического, морального, физического ущерба, возмещения всего ущерба нашим преподавателям, которых наглым образом очернили.

В частном детском саду Актау воспитатель и директор обвинили друг друга в избиении. Причиной конфликта, по мнению персонала, стала некачественная еда, снятая на видео.

Руководство сада утверждает, что поводом для скандала послужило непрофессиональное поведение няни, которая для успокоения плачущего ребенка якобы засовывала ему в рот сандалик.

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