Женщина родила сразу семерых детей

Здоровье молодой матери и новорожденных "хорошее".

Жительница иракской провинции Дияла родила сразу семерых младенцев, сообщает РИА Новости.

"Женщина 25 лет родила естественным путем семерых детей – мальчика и шесть девочек", - заявил директор пресс-службы Фарис аль-Изауи.

Директор больницы аль-Баттуль в провинции Дияла, Али Шариф, назвал это событие "беспрецедентным" для Ирака.

По словам аль-Изауи, здоровье молодой матери и новорожденных "хорошее". "Родители выразили восхищение, радость и удивление от прибавления в семье, поблагодарив бога за это великое благо", - говорится в сообщении.

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