Женщина родила сразу семерых детей
Здоровье молодой матери и новорожденных "хорошее".
Фото : dnaindia.com19 февраля 2019, 06:02
Жительница иракской провинции Дияла родила сразу семерых младенцев, сообщает РИА Новости.
"Женщина 25 лет родила естественным путем семерых детей – мальчика и шесть девочек", - заявил директор пресс-службы Фарис аль-Изауи.
Директор больницы аль-Баттуль в провинции Дияла, Али Шариф, назвал это событие "беспрецедентным" для Ирака.
По словам аль-Изауи, здоровье молодой матери и новорожденных "хорошее". "Родители выразили восхищение, радость и удивление от прибавления в семье, поблагодарив бога за это великое благо", - говорится в сообщении.
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