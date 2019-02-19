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Врачи Мангистау спасли жизнь новорожденному ребенку

Ему предстоит еще одна операция по удалению мозговой грыжи.

Фото : lada.kz19 февраля 2019, 06:51

Ребенок родился с врожденным пороком развития центральной нервной системы, мозговой грыжей. Первый этап лечения пройден успешно, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Новорожденный переведен из Мангистауского областного перинатального центра в областную детскую больницу, врачам которой удалось успешно провести первую операцию.

- Врачи не давали гарантий, что ребенок перенесет эту сложнейшую операцию. Однако малыш оказался сильным и все прошло благополучно. Через 20 дней ему предстоит еще одна операция по удалению мозговой грыжи. Ее планируется провести в центре нейрохирургии Астаны. Сейчас малыш чувствует себя удовлетворительно, - сообщили в управлении здравоохранения.


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