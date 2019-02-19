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Трамп пригрозил поддерживающим режим Мадуро "потерей всего"

Американский лидер обратился к поддерживающим режим президента страны Николаса Мадуро "положить конец этому кошмару бедности, голода и смерти".

Фото : Kevin Lamarque / Reuters19 февраля 2019, 07:03

Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным и чиновникам возможной "потерей всего", если они не примут предложение об амнистии лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом политик заявил на митинге в Майами перед мигрантами из Венесуэлы, передает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

"Вы не можете уйти от выбора, с которым вы столкнулись. Но вы можете принять щедрое предложение Гуайдо, чтобы мирно жить с семьей", - призвал глава государства.

В случае отказа у них не будет безопасного пристанища или легкого выхода, заметил Трамп, добавив, что военные Венесуэлы не должны препятствовать доставке гуманитарной помощи, а также применять силу против сторонников оппозиции.

Американский лидер обратился к поддерживающим режим президента страны Николаса Мадуро "положить конец этому кошмару бедности, голода и смерти".

"В Венесуэле и по всему Западному [полушарию] умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия", - заключил политик.

По словам Трампа, Вашингтон рассчитывает на мирный транзит власти, однако "к рассмотрению открыты все варианты". Он подчеркнул, что США хотят восстановить демократию в Венесуэле".

23 января на фоне массовых акций протеста в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сразу признали США, Канада, ряд стран Латинской Америки. Позже к ним присоединились Германия, Франция, Великобритания и другие европейские государства. Россия выразила поддержку Мадуро.


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