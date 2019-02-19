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В Шымкенте задержан замглавы городского управления образования

Он находился в отпуске на момент задержания.

Фото : pixabay19 февраля 2019, 07:36

В Шымкенте за взятку задержан заместитель руководителя городского управления образования, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Экс-чиновник получил почти полтора миллиона тенге от индивидуального предпринимателя, занимающегося арендой столовой в городских школах, за продление срока аренды.

Он арестован на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статье 366 , ч. 3 УК РК, то есть "получение взятки". Эту информацию не опровергли и в Управлении образования города Шымкента и пояснили, что заместитель руководителя управления находился в отпуске на момент задержания.

"Человек, работавший в должности заместителя управления образования Шымкента, написал заявление о предоставлении отпуска с последуюшим увольнением. В настоящее время он находится в отпуске. У нас нет другой информации", - рассказали в городском управлении образования.

Мужчину арестовали с санкции специализированного следственного суда Шымкента.

"С санкции Шымкентского городского следственного суда экс-чиновник арестован на два месяца при беззалоговом расследовании. Сегодня подозреваемый подал апелляционную жалобу на намерение заменить под залог меру пресечения",- сообщил судья специализированного следственного суда Шымкента Сержан Айнабеков.


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