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Кукушкин стартовал с победы на турнире АТР в Марселе

Его соперником был Денис Кудла из США.

Фото : arnapress.kz19 февраля 2019, 07:49

Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин с победы стартовал на турнире АТР во французском Марселе, сообщает Vesti.kz.

Соперником казахстанца по первому кругу был представитель США Денис Кудла. Кукушкин расправился с соперником в два сета с одинаковым счетом 6:3, затратив на это один час и 22 минуты. За это матч он выполнил шесть эйсов и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Кукушкина станет канадец Денис Шаповалов.


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