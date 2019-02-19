Полицейский разрешил угонщику взломать автомобиль и спасти ребенка

Преступные навыки были применены в благих целях.

В американском штате Флорида отбывающий за угон автомобиля преступник спас годовалого ребенка, запертого в салоне машины, передает Lenta.ru.

Отец девочки захлопнул дверь внедорожника, оставив ключи внутри, после чего машина автоматически заблокировалась. В момент, когда родитель решил разбить окно камнем, на него обратил внимание шериф, руководивший пятью осужденными на общественных работах.

Одним из преступников оказался угонщик. Он с разрешения полицейского соорудил отмычку из проволоки, и спустя две минуты ребенок был на свободе.

Шериф округа Крис Нокко назвал случившееся уникальной ситуацией, когда преступные навыки были применены в благих целях.

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