Последний детский дом закрылся в Актюбинской области

Обусловлено это резким снижением количества воспитанников детского дома.

В январе в Актюбинской области закрылся единственный детский дом, в котором еще 10 лет назад проживало 585 детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Обусловлено это резким снижением количества воспитанников детского дома. Только в прошлом году в области 128 детей были устроены в семьи, в том числе 85 детей - под опеку и попечительство, 26 – патронатное воспитание, 17 – усыновление.

В целях профилактики сиротства, поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Актобе открылся центр "Аяла". В нем размещены 19 воспитанников Центра адаптации несовершеннолетних и 14 воспитанников Алгинского детского дома.

Аким области Бердыбек Сапарбаев побывал в новом учреждении и ознакомился с условиями проживания и воспитания детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, встретился с руководством, педагогическим коллективом и воспитанниками Центра.

В Центре созданы необходимые условия для воспитания и обучения, организации досуга и отдыха, оказания медицинской, психологической поддержки детей. При содействии педагогов и психологов детям оказывается помощь в выборе профессии, подготовки к самостоятельной жизни. В Центре принимают детей в возрасте от 3 до 18 лет.

В 2017 году в Актобе начал работу центр социальной адаптации "Мейірім", построенный на средства благотворительного фонда "Сәби". Сегодня в комплексе, не имеющем аналогов в Казахстане, живут и работают 102 выпускника детских домов в возрасте от 16 до 29 лет. На участке площадью 3 га построены четыре 2-х этажных таунхауса с уютными квартирами площадью 43 кв. м., оснащенными новой мебелью и необходимыми коммуникациями. На территории комплекса имеются учебно-производственные площади, парикмахерская, цветочный магазин, теплица, цех по ремонту обуви и швейный цех, на базе которых воспитанники смогут обучаться профессиям, проходить рабочую практику и заниматься трудовой деятельностью, получая заработную плату. Инвестором на реализацию проекта выделено 1,4 млрд тенге.

Также в рамках регионального проекта "Бакытты бала" в прошлом году при поддержке местных властей 136 сирот обрели собственное жилье. Порядка 80 млн. тенге предприниматели перечислили на жилищные сберегательные счета детей, оставшихся безе попечения родителей.

Всего на сегодняшний день в области насчитывается 1011 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 799 находятся под опекой и попечительством, 106 – на патронатном воспитании, 106 – в домах семейного типа и других детских учреждениях.

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