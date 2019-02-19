Алматинка оставила в машине сумку с девятью миллионами тенге, а их украли

Подозреваемые – жители восточного Казахстана.

В Алматы у 31-летней женщины украли 9 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

Сумку с наличностью она оставила в собственном автомобиле, а воры разбили окно и украли ридикюль.

"Личности подозреваемых, а их четверо, мы установили сразу же, на их поимку понадобилось чуть больше времени. Сейчас задержаны двое основных фигурантов, двое других соучастников преступления в розыске. Их задержание – дело времени. Примечательно: подозреваемые – жители восточного Казахстана. Один из них – 45-летний гр.К. был задержан сотрудниками нашего подразделения на территории Алматинской области, еще один фигурант – 49-летний гр.А. не успел покинуть пределы города, вычислили мы его в Алатауском районе. В настоящее время они взяты под стражу. Из досье подозреваемых: мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж чужого имущества и грабежи", - сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

По факту кражи чужого имущества в Управлении полиции Бостандыкского района проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.188 ч.3 УК РК.

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