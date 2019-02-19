LOL surprise: опасные детские игрушки нашли в Казахстане

В продукции китайского производства, закупленной в торговых объектах на территории Северо-Казахстанской области, выявлено превышение содержания максимально допустимых концентраций фенола и метилового спирта в два и более раз.

Комитетом охраны общественного здоровья в ходе проведения мониторинга безопасности продукции выявлены опасные детские игрушки, передает Zakon.kz со ссылкой на КООЗ МЗ РК.

Так, в продукции китайского производства, закупленной в торговых объектах на территории Северо-Казахстанской области, выявлено превышение содержания максимально допустимых концентраций фенола и метилового спирта в два и более раз, а также несоответствие маркировки. Для проб были закуплены следующие игрушки: кукла "Фея парк", игрушке "My Little Horse" Fantastic toys (отобранные в магазине "Натали" район Тимирязево, с. Акжан, ИП Петрова В. М.), кукла "LOL surprise Castle park" (ТД "Айсберг", г. Сергеевка, ул. Ибраева, 33, ИП Вдовикова Г. А.).

В других регионах, в ряде торговых точек, продавали детские товары без соответствующей маркировки.

"Например, в продовольственном магазине "Асемай" (ВКО, Аягозский р-н, г. Аягоз, ул. Отарбекова, 71, ИП Жаркенов Ж.), в торговой точке ТЦ "Евразийский" (г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 63, Б, ИП Сарсенова М.Д.), в магазине "Еділ" (г. Талдыкорган, ул. Ескельди би, 238, ИП Мухамеджанова), в магазине "Акварель" (ВКО, г. Риддер, ИП Сидоренко А.М.), в магазине "Губка Боб" (ВКО, Алтайский район, г. Алтай, ул. Солнечная, 4, ИП Буркитбай Е.А.), в магазине "Детский мир" (ВКО, с. Улкен Нарын, ИП Дюсюпова А.В.), в минимаркете "Мейрлан" (г. Тараз, ул. Крупская, 16 Б, ИП Аманжолов Р.М.)", - рассказали в КООЗ.

Там отмечают, что в продукции китайских производителей практически полностью отсутствует маркировка: кукла "Sofia the first", игрушечный набор "Robocar Poli", игрушка "Hermit crab", автомобильный трансформер "Мини тобот", кукла Барби, пони, бильярд, автомобильный трансформер, вертолет, детские погремушки, машинки, "Mini Round Bead", кукла "LOL", весёлая гусеница, детская настольная доска "Magnetic Drawing Board", машинка "SUPER SPEED RACING", мозаика, игровой набор "Маленький доктор", игрушка "Каток", мягкая музыкальная игрушка "Собака", мяч резиновый, мягкая игрушка "Человек-паук", набор машинок "Die Cast Car", кукла "Wangu", посуда с куклой.

"Комитет настоятельно просит граждан при покупке игрушек детям особое внимание уделять маркировке товаров, так как основная информация, которая должна быть донесена до потребителя, указывается на упаковке: наличие информации об изготовителе и составе материала, из которого произведена продукция, а также на возрастные ограничения. Рекомендуем запрашивать у продавцов сертификат соответствия, подтверждающий безопасность, так как уже с августа 2018 года, ввоз игрушек без документов об оценке соответствия на территорию Казахстана запрещен", - отметили в ведомстве.

В случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов рекомендуется для принятия оперативных мер письменно обратиться в адрес Комитета или его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты).

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