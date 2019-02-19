Тенге немного укрепился
Средневзвешенный курс доллара США составил 375,48 тенге.
Фото : prodengi.kz19 февраля 2019, 11:33
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 375,48 тенге за доллар (-0,78 тенге), объем торгов – 61,4 млн долларов (+6 000 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,4900 тенге за юань, объем торгов – 50 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара - 375,5-377,1 тенге, евро - 424,5-426,9 тенге, рос.рубля - 5,68-5,73 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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