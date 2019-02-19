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В Астане отменили занятия для второй смены

В Астане ожидаются низовая метель, гололед, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Фото : pixabay.com19 февраля 2019, 11:51

Управление образования Астаны сообщило об отмене занятий для второй смены 0-9 классов, передает Zakon.kz.

"19.02.2019 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются", - сообщили в Управлении.

В РГП "Казгидромет" сообщали о том, что 18-20 февраля в Астане ожидаются низовая метель, гололед, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.


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