Жилье участковым в пунктах полиции: глава МВД прокомментировал свое предложение

Самое главное охватить все поселки, все дальние села, чтобы люди могли чувствовать себя защищенными не только в крупных городах, но и в дальних районах - Тургумбаев.

В кулуарах правительства РК недавно назначенный министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев объяснил свое предложение по созданию пунктов полиции, совмещенных с жильем для участковых инспекторов, передает корреспондент Zakon.kz.

"У нас сотрудников в МВД в РК 159 тысяч. Сюда входят сотрудники КУИС, ДЧС, Нацгвардии, поэтому 35 тысяч из общего количества без жилья. Действительно, проблема с жильем очень большая у сотрудников полиции. Если раньше мы имели право на служебное жилье, практически сейчас его не имеем. Поэтому я вчера этот вопрос поднял. Действительно, сейчас на местном уровне акимы помогают нашим, в первую очередь участковым инспекторам", - сказал он.

По его словам, с одно стороны это упростит работу участковых, с другой - позволит жителям получать юрпомощь на местах.

"Самое главное охватить все поселки, все дальние села, чтобы люди могли чувствовать себя защищенными не только в крупных городах, но и в дальних районах. Поэтому мы попросили акимов сделать участковые пункты полиции, совмещенные с жильем, чтобы, например, участковый работающий в одном поселке, каждое утро не ездил в другой поселок. То есть он будет там же жить в этом поселке, там же работать в участковом пункте полиции", - пояснил глава МВД.

"И народ будет знать, что именно там можно получить юридическую консультацию, туда можно обратиться с жалобой или заявлением, и естественно, там будет оперативное реагирование по всем нарушениям закона", - добавил Тургумбаев.

Оксана Скибан, Астана

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