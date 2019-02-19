Как проверить обоснованность назначения налоговой проверки

Любая налоговая проверка чревата не только начислением налогов, пени и штрафов, но и рисками банкротства, уголовной ответственности первых руководителей, бухгалтеров, финансовых директоров.

На сайте Генеральной прокуратуры РК размещены списки более 1 000 компаний, в которых пройдут налоговые проверки в первом полугодии 2019 года.Любая налоговая проверка чревата не только начислением налогов, пени и штрафов, но и рисками банкротства, уголовной ответственности первых руководителей, бухгалтеров, финансовых директоров. А также взысканием налоговой задолженности с учредителей и работников компании.

Однако опыт команды юристов и адвокатов нашей фирмы по обжалованию налоговых проверок показывает, что большое количество таких проверок назначаются с нарушением закона.

Если ваша компания попала в списки проверок по особому порядку (т.н. выборочные или плановые налоговые проверки), то вы можете сами выяснить обоснованность назначения такой проверки.

Для этого нужно направить письменный запрос в Комитет государственных доходов Министерства Финансов РК. Запрос можно направить также через портал электронного правительства (egov.kz).

В запросе мы рекомендуем задать следующие вопросы:

1. Какой показатель степени риска был определен для вашей компании налоговыми органами?

2. Какие значения коэффициентов были применены в формуле расчета степени риска для вашей компании?

3. Какие критерии были применены в формуле расчета степени риска для вашей компании?

Мы полагаем, что налоговые органы откажутся отвечать на последний вопрос, мотивируя, что часть критериев относится к конфиденциальной (служебной) информации.

В таком случае вы вправе потребовать указать от налоговых органов нормативный акт, которым определены эти критерии, а также потребовать ознакомиться с этим актом и самими критериями, взяв на себя обязательства о последующем неразглашении этой информации.

В случае, если показатель степени риска был рассчитан неверно, с ошибками или на основании критериев, которые не подлежат применению к вам, или если налоговые органы откажутся предоставлять вам доступ к критериям, то вы вправе оспорить такой расчет в суде.

А в суде обязанность доказать верность расчета и правильность критериев лежит на налоговых органах.

И если налоговый орган не докажет верность расчета критериев, то ваша компания подлежит исключению из списка налоговых проверок, что исключает и проведение такой проверки. А значит, вы избежите и всех вышеуказанных рисков.

С. Лопатин, директор юридической фирмы "Suleiman&Partners",

Ж.Сулейманов, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Suleiman&Partners"

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