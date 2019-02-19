Новый глава МВД журналистам: Я от вас никуда бегать не буду
В ближайшее время глава ведомства намерен созвать брифинг и познакомиться с представителями СМИ.
Фото : abctv.kz19 февраля 2019, 12:37
В кулуарах правительства РК новый министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев пообещал журналистам дружить с ними и не бегать от них, передает корреспондент Zakon.kz.
"Я от вас никуда убегать не буду, буду дружить. Советник есть, работу начали", - сказал он.
Как добавил глава ведомства, для представителей СМИ в ближайшее время будет проведен ознакомительный брифинг.
"Давайте, я потом отдельно брифинг проведу. Я сейчас вникну, потом я вас всех приглашу и по всем вопросам детально, и по нашей программе реформирования, и по тем планам, которые будем в ближайшее время делать, я все вам расскажу. Но только не в коридоре", - заключил Тургумбаев.
Оксана Скибан, Астана
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