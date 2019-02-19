Алматинец прокатился по городу в детском электромобиле. Накажут ли его?
Пользователи Сети отреагировали по-разному на эту выходку.
В Сети распространяют видео, на котором мужчина едет по дорогам города Алматы в детском электромобиле. В полиции видео проверили и огласили свой "вердикт" по этой ситуации, передает Zakon.kz.
"Тот самый момент, когда прокачал тачку сына", - шутливо подписано видео в паблике kris_p_almaty в instagram.
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Пользователи Сети отреагировали по-разному на эту выходку. Кто-то написал, что такие машинки - самые подходящие для ситуации на алматинских дорогах, не нужно искать парковку и т.д. Кто-то осудил, сделав вывод, что это очередная попытка привлечь к себе внимание. Ну и, конечно, большинство высказались, что водителя мини-кара обязательно накажут.
В пресс-службе ДП Алматы по данному случаю сообщили следующее:
"В действиях данного мужчины состава правонарушения не выявлено. Законодательством за это ответственность не предусмотрена. Но, между тем, напоминаем гражданам о собственной безопасности, тем более на дорогах, на опасных участках. Таким образом выезжать на проезжую часть, где интенсивное движение - очень опасно".
В полиции отметили, что прежде чем совершать подобные поступки люди должны задуматься не только о себе, но и о своей безопасности.
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