Алматинец прокатился по городу в детском электромобиле. Накажут ли его?

Пользователи Сети отреагировали по-разному на эту выходку.

В Сети распространяют видео, на котором мужчина едет по дорогам города Алматы в детском электромобиле. В полиции видео проверили и огласили свой "вердикт" по этой ситуации, передает Zakon.kz.

"Тот самый момент, когда прокачал тачку сына", - шутливо подписано видео в паблике kris_p_almaty в instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris_p_almaty) 18 Фев 2019 в 7:47 PST

Пользователи Сети отреагировали по-разному на эту выходку. Кто-то написал, что такие машинки - самые подходящие для ситуации на алматинских дорогах, не нужно искать парковку и т.д. Кто-то осудил, сделав вывод, что это очередная попытка привлечь к себе внимание. Ну и, конечно, большинство высказались, что водителя мини-кара обязательно накажут.

В пресс-службе ДП Алматы по данному случаю сообщили следующее:

"В действиях данного мужчины состава правонарушения не выявлено. Законодательством за это ответственность не предусмотрена. Но, между тем, напоминаем гражданам о собственной безопасности, тем более на дорогах, на опасных участках. Таким образом выезжать на проезжую часть, где интенсивное движение - очень опасно".

В полиции отметили, что прежде чем совершать подобные поступки люди должны задуматься не только о себе, но и о своей безопасности.

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