Индонезия претендует на проведение летней Олимпиады 2032 года

Индонезия уже подала заявку на проведение Олимпийских игр.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил возможность проведения Олимпиады 2032 года в Индонезии. Об этом заявил посол Индонезии в Швейцарии Мулиаман Хадад, передает ИА REGNUM со ссылкой на агенство Antara.

Ранее Хадад направил письмо президента страны Джоко Видодо в МОК, с просьбой предоставить Индонезии стать хозяйкой будущих игр. Теперь, по словам дипломата, такой шанс у страны появился.

"МОК признал возможности Индонезии после Азиатских игр и Азиатских паралимпийских игр 2018 года. Мы считаем, что это прочная основа", - сказал Хадад.

Среди претендентов на проведение Олимпийских игр: Южная Корея и КНДР (они подали совместную заявку), Германия, Австралия и Индия. Однако хозяина Олимпиады МОК выберет за семь лет до начала Игр.

Летние Олимпийские игры - летние соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проводящиеся один раз в 4 года под руководством Международного олимпийского комитета. Игры начали проводиться с 1896 года. Возрождение олимпийского движения в современности связано с именем барона Пьера де Кубертена.

Победителями летних Олимпийских игр в общекомандном зачёте в 28 играх, состоявшихся в 1896—2016 годы, становились:

США — 17 раз,

СССР — 6 раз,

Франция — 1 раз,

Великобритания — 1 раз,

ГДР/ Германия — 1 раз,

Объединённая команда — 1 раз,

Китай — 1 раз.

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