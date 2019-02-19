Госорганизации оснастят защитой от утечки данных

Научно-техническим советом министерства было отобрано 13 перспективных тем. В настоящее время они проходят экспертизу в Министерстве образования и науки.

Комитет национальной безопасности РК планирует оснастить государственные органы системами, предотвращающими утечку информации. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Голобурда, передает корреспондент МИА "Казинформ".

На заседании комитета cената парламента депутат Талгат Мусабаев обратился к специалистам с вопросом о том, "какие проекты разрабатываются по обеспечению безопасности компьютеров в отраслевых министерствах, Правительстве, госорганах?".

"Научно-техническим советом министерства было отобрано 13 перспективных тем. В настоящее время они проходят экспертизу в Министерстве образования и науки. Все они связаны так или иначе с IT-безопасностью. Бюджетом предусмотрены средства на финансирование в объеме 2,7 миллиарда тенге на 2019 - 2021 годы. Одним из оборонных заводов сейчас ведется работа над защищенным компьютером. (...) На рынке имеются решения класса DLP - так называемое предотвращение утечек и КНБ планирует именно этими решениями в этом и будущем годах оснастить государственные органами. Это будет полностью казахстанский продукт", - сообщил Дмитрий Голобурда, отвечая на вопрос депутата.

По его словам, в Казахстане функционируют несколько центров компетенции в сфере криптографической защиты информации.

"Они действительно способны выпускать программную реализацию очень серьезных, стойких криптоалгоритмов для встраивания в мобильные системы связи, системы передачи информации, либо архивирования данных. Решения такого отечественного разработчика имеются в стране. Она доступна и для гражданского сектора. Кстати говоря, она для гражданского сектора и более востребована. Потому что мы пока ищем способы как стимулировать госорганы к приобретению именно отечественных разработчиков. Мы стараемся в этом смысле изменить ситуацию", - заключил он.

DLP-система (Data Leak Prevention) - это специализированное программное обеспечение, которое защищает организацию от утечек данных. Данная технология - это не только возможность блокировать передачу конфиденциальной информации по различным каналам, но и инструмент для наблюдения за ежедневной работой сотрудников, который позволяет найти слабые места в безопасности до наступления инцидента.

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