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"Благородный" блогер кормит и помогает нуждающимся в Алматы

Блогер пишет, что о людях, которым необходима поддержка, узнает из интернета, а затем находит их.

Фото : кадр видео19 февраля 2019, 15:27

На просторах интернета уже около года существует канал помощи, сообщает Zakon.kz.

На этом канале есть несколько видео, на котором запечатлены кадры помощи нуждающимся. Автор канала "Благородный" покупает еду нуждающимся, привозит провизию многодетным семьям, скупает товар у бабулек-торговок.

Блогер пишет, что о людях, которым необходима поддержка, узнает из интернета, а затем находит их.

Под "раздачу" попадают и животные, которые нуждаются в пропитании и лечении.

Всего на данный момент на канал подписано чуть больше 350 тысяч подписчиков, они приносят доход, но не большой. Об этом автор снял отдельное видео, так как на эту тему задавалось много вопросов.


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