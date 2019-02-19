В Алматинской области девушка взобралась на трубу котельной, чтобы спрыгнуть

Девушку удалось спустить на землю.

Недалеко от Талгара сотрудники ОЧС сняли с трубы котельной девушку, которая хотела покончить с собой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Инцидент произошел сегодня, 19 февраля.

"В 11:18 часов на пульт пожарной части СПЧ-2 Талгара Талгарского района Алматинской области поступило сообщение о том, что по ул. Терешкова на территории ТОО "Байсерке-Агро" по трубе недействующей котельной взобралась и угрожает спрыгнуть девушка, 2000 г.р. Котельная расположена на окраине с. Аркабай Талгарского района и высота ее 35-40 метров", - рассказали в КЧС.

Расстояние от пожарной части СПЧ-2 Талгара до с. Аркабай 30 км. На место вызова были направлены: ответственный ОЧС Талгарского района, 5 сотрудников и 1 единица техники СПЧ-2 Талгара, сотрудники полиции.

Прибыв на место, два сотрудника талгарской СПЧ-2 - пожарный Рахимов Ришад и старший инженер ОЧС Талгарского района Нургалиев Нурсултан взобрались по трубе котельной к девушке, и после беседы с ней, в 12:40, спустили ее на землю, с использованием спасательной веревки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!