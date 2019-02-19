Сенатор: Проекты ГЧП могут негативно сказаться на бюджете страны

Некоторые проекты реализуются дороже. В смету закладываются банковский процент, операционные и инвестиционные затраты, которых нет при бюджетных инвестициях - Перепечина.

Проекты государственно-частного партнерства могут негативно сказаться на бюджете страны. Об этом сегодня, 19 февраля, на заседании комитета сената сказала председатель Комитета по финансам и бюджету верхней палаты Парламента РК Ольга Перепечина, передает корреспондент Zakon.kz.

В своей речи она напомнила, что по мнению главы государства, расширение ГЧП - большой потенциал для развития предпринимательства, который должен стать основным механизмом развития инфраструктуры. Но при этом реализация проектов такого рода партнерства должна снизить нагрузку на бюджет, улучшить качество проектов, способствовать развитию бизнеса и улучшить экономику страны. Однако на самом деле реальной разгрузки не происходит.

"И даже есть вероятность резкого роста нагрузки бюджета из-за множественности и среднесрочности вновь создаваемых проектов. Некоторые проекты реализуются дороже. В смету закладываются банковский процент, операционные и инвестиционные затраты, которых нет при бюджетных инвестициях. Не соблюдается принцип сбалансированности по взаимовыгодному распределению обязательств между государственными и частными партнерами", - сообщила Перепечина.

Учитывая, что в процессе реализации ГЧП имеются "определенные недостатки", которые могут оказать негативное влияние на бюджет в целом, депутатами сената было принято решение о необходимости проведения встречи в формате обсуждения со всеми участниками процесса.

Татьяна Ковалева, Астана

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