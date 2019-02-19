15 пакетов взрывчатки перевозил житель Жамбылской области

Взрывчатые предметы он обнаружил в заброшенном военном здании.

15 пакетов с взрывчатым веществом "Амонит №6 ЖВ-200", 17 капсул и 6 рулонов провода изъяли сотрудники правоохранительных органов Жамбылской области у местного жителя, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

"15 февраля 2019 года при проведении рейдовых мероприятий сотрудниками МПС Мойынкумского РОП совместно с сотрудниками СОБР и группы по охране природы МПС ДП Жамбылской области на 98-м километре трассы Берлик-Мойынкум-Уланбел была остановлена автомашина марки "Тойота Ландкрузер 80" под управлением 38-летнего жителя села Мойынкум. При проверке багажного отсека указанного транспорта обнаружены и изъяты 15 пакетов с взрывчатым веществом "Амонит №6 ЖВ-200", 17 капсул и 6 рулонов провода", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, взрывчатые предметы он обнаружил в заброшенном военном здании примерно в 300 километрах от села Уланбель Мойынкумского района во время поиска цветных металлов. Находку планировал использовать при проведении взрывных работ по добыче золотосодержащей руды.

Стоит отметить, что задержанный полностью признал свою вину и заявил, что знал о том, что приобретение и перевозка взрывчатых веществ запрещена законом.

По данному факту назначена судебно-взрывотехническая экспертиза. Начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), санкция по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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