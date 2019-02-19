Изменения были внесены для усовершенствования механизмов работы с ГЧП

Теперь договор государственно-частного партнерства признан залогом.

Какие изменения были внесены для усовершенствования механизмов работы государственно-частного партнерства, рассказал на заседании Комитета Сената по финансам и бюджету первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, теперь договор государственно-частного партнерства признан залогом.

"Не секрет, что в банках, чтобы получить кредит, необходимо залоговое обеспечение бизнесменов, залогов качественных либо в нужных объемах нет, перезаложены. Вообще в развитых странах есть понятие проектное финансирование, когда банк предоставляет сам договор, это не что иное как деньги в будущем. Мы считаем, что договор заключенный и зарегистрированный в казначействе, самый что ни на есть твердый договор, и по нему могут и должны давать кредит. Поэтому были предложены поправки в закон, вами уважаемые депутаты поддержаны", - сообщил он.

Казначейскую регистрацию ввели с 2017 года. На данный момент зарегистрировано 402 договора на сумму 1,1 трлн тенге. В будущем планируется увеличение этой суммы.

Также министерством создана единая база, чтобы бизнесмены, желающие реализовывать совместные с государством проекты могли увидеть примеры, узнать о совершенных другими предпринимателями ошибках, ознакомиться с историями успеха.

"Мы сделали единую базу, где есть все проекты: наименование, сумма, даты договоров. Единственное, сейчас бизнесмены говорят, что хотели бы более подробную информацию посмотреть. Мы сейчас с местными исполнительными органами прорабатываем, чтобы детальную информацию по каждому проекту у себя ссылки показывали. Чтобы инвестор, пройдя по ссылке, смог посмотреть конкретный проект", - пояснил Даленов.

Еще одно новшество - изменение методики определения лимитов ГЧП. Лимиты – это сумма, в пределах которой обязательства по ГЧП можно брать.

"Раньше эти пределы были очень маленькими и для роста лимитов мешала методика. Эта методика была усовершенствована и на сегодня общий лимит увеличен на 39 млрд. Раньше 674 млрд – эта та, сумма в пределах которой местные исполнительные органы могли принимать обязательства по договору о ГЧП. Сегодня она увеличена почти до 1 трлн тенге", - рассказал вице-министр.

Кроме того, появилась компенсация валютных рисков местных проектов. Ранее она была предусмотрена только по республиканским проектам. Теперь в концессионных проектах местного значения валютная компенсация также разрешена. Это, по словам Даленова, позволяет привлекать валютные займы для крупных региональных проектов.

"По местным органам, если посмотреть, то стоимость проектов 506 млрд тенге, а обязательства приняты на 404 млрд тенге. То есть за счёт того, что бюджет выплатит 404 млрд тенге, привлечено 506 млрд тенге. Есть какой-то рычаг", - заметил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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