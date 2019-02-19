Что хотят изменить в проектах государственно-частного партнерства

Поправки были подготовлены по результатам анализа реализации ГЧП, проведенного в середине декабря 2018 года.

Поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве хотят внести в министерстве национальной экономики. Они будут касаться проведения независимой экспертизы, изменений в нормах рентабельности, правил отбора партнеров. Об этом на заседании комитета сената по финансам и бюджету рассказал первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент Zakon.kz.

Поправки были подготовлены по результатам анализа реализации ГЧП, проведенного в середине декабря 2018 года.

"Мы предложили проведение обязательной независимой экспертизы по всем проектам в центре ГЧП, на местах управлении экономики. Они сами себе на свои проекты не должны давать экспертизу. Эту поправку мы вносим в свой приказ. В ближайшее время он будет принят и уже будет запрещено самим себе делать экспертизы. Для этого должны будут привлекаться сторонние экспертные организации", - сказал он.

В министерстве также предлагают отойти от практики закладывания двойной нормы рентабельности.

"Когда заказывается строительство объекта в строительстве объекта уже сидит рентабельность самого подрядчика. Уже есть. И когда проект идет по ГЧП – эта же рентабельность, как вторая, закладывается как уже у инвестора. То есть получается двойная рентабельность, как сам объект, в кирпичах, кровле, шифере, есть уже рентабельность. Потом уже инвестор говорит: поскольку я строю, дайте мне еще предельную рентабельность и так два раза. Такие факты мы сейчас выявляем", - пояснил он.

После проведения анализа по этому вопросу министерство будет инициировать поправки или в приказ, или в законодательство, чтобы рентабельность были исключена либо на этапе экспертизы в строительных нормах, либо на этапе строительства.

В качестве пример он привел БАКАД, где вовремя ведение переговоров "вторая рентабельность" была исключена.

Помимо этого, предлагается соблюдать критерии отбора потенциальных частных партнеров.

"В правилах есть норма о том, чтобы опыт работы был не менее 45 дней у инвестора, но сейчас мы будем ужесточать, потому что, если проект крупный не стоит нанимать инвестором того, кто создался 30-45 дней назад", - пояснил этот пункт вице-министр.

По результатам анализа работы ГЧП министерство выяснило, что:

Госорганы переносят выплаты по контрактам на первый год, хотя обязательства из бюджета должны быть равномерными;

Часто выбор падает на частного партнера без опыта работы;

Разная рентабельность проектов;

Большое отклонение в ставках заимствования, хотя по словам Даленова она не должна сильно отличаться;

Недостаток независимости экспертиз.

Татьяна Ковалева, Астана

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