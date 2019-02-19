Пистолет нашли в багаже 19-летнего пассажира в аэропорту Алматы

Обнаружен пневматический пистолет ИЖ-79, созданный на базе боевого пистолета "Макаров".

У пассажира самолета рейсом Алматы - Астана нашли пистолет, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы, 19 февраля утром сотрудники подразделения досмотра Службы авиационной безопасности аэропорта пресекли попытку провоза на борту воздушного судна запрещенного предмета.

"В багаже 19-летнего пассажира, следовавшего в Астану, обнаружен пневматический пистолет ИЖ-79, созданный на базе боевого пистолета "Макаров" калибра 4,5 мм. Оружие у пассажира изъято, сам он передан сотрудникам полиции", - сообщили в аэропорту.

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