КГД подвел итоги первых результатов налоговой амнистии

Почти 1 000 налогоплательщиков списаны пени на сумму более 20 миллионов тенге.

По состоянию на 15 февраля 2019 года 29 278 налогоплательщиков погасили сумму недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года, на общую сумму 6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Как отметили в ведомстве, по данным налогоплательщикам подлежат списанию пени на сумму 1,1 млрд тенге и штрафы на сумму 200 млн тенге. Кроме того, на сегодняшний день по 968 налогоплательщикам списаны пени на сумму 20,4 млн тенге.

Как известно, с 1 января 2019 года вступил в силу Закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, а с 8 февраля 2019 года введены в действие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.

"Напомним, что по предварительным данным под амнистию подпадают 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей), которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд тенге. При этом обращаться в органы государственных доходов субъектам малого и среднего бизнеса не нужно. Списание пеней и штрафов будет проводиться без заявления налогоплательщика, за исключением тех налогоплательщиков, которые получили отсрочку/рассрочку по уплате налогов или находятся в реабилитационной процедуре", – сообщили в пресс-службе Комитета.

Также, в ведомстве добавили, что в настоящее время, во исполнение поручения главы государства по проведению налоговой амнистии для физических лиц путем списания начисленной пени при условии уплаты основного долга, органами государственных доходов разработаны и направлены на согласование в заинтересованные государственные органы поправки в законодательные акты РК.

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