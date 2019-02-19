Доступ к дороге Медео - Шымбулак ограничат из-за спуска лавин
ДЧС Алматы просит жителей, гостей и туристов южной столицы воздержаться от походов в горы.
Фото : Global look press19 февраля 2019, 17:42
В горах Алматы проведут профилактический спуск лавин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
"Из-за сложившейся гидрометеорологической обстановки в Алматы, изменением температурного фона и неустойчивым состоянием снежного покрова, сотрудниками АГЭТУ ГУ "Казселезащита" 20 февраля 2019 года будет проводиться профилактический спуск снежных лавин на лавиносборе № 17 (Эдельвейс), который расположен выше горнолыжного курорта "Шымбулак" в направлении ущелья "Туюксу", - сообщили в ДЧС.
В связи с этим доступ к автодороге Медео - Шымбулак будет на некоторое время ограничен.
В целях исключения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматы просит жителей, гостей и туристов южной столицы воздержаться от походов в горы.
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