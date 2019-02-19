Взломщика терминала в Актау запечатлела камера

На кадрах видно, как мужчина пытается камеру наблюдения сбить.

Пытавшийся взломать платежный терминал мужчина, ничего не украл, зато попал на камеру. Об этом сообщила хозяйка терминала, передает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Попытку взлома в Актау запечатлела камера видеонаблюдения 13 февраля 2019 года. Неизвестный пытался взломать платежный терминал возле магазина "Ернар" в 30 микрорайоне возле торгового центра "Олжа".



На кадрах видно, как мужчина пытается сбить камеру наблюдения, установленную над терминалом.



По информации хозяйки платежного терминала, заявление в полицию она не подавала, так как злоумышленник ничего не украл.





- В последнее время часто происходят подобные инциденты, - прокомментировала она.

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