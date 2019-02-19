Взломщика терминала в Актау запечатлела камера
На кадрах видно, как мужчина пытается камеру наблюдения сбить.
Фото : lada.kz19 февраля 2019, 18:00
Пытавшийся взломать платежный терминал мужчина, ничего не украл, зато попал на камеру. Об этом сообщила хозяйка терминала, передает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
Попытку взлома в Актау запечатлела камера видеонаблюдения 13 февраля 2019 года. Неизвестный пытался взломать платежный терминал возле магазина "Ернар" в 30 микрорайоне возле торгового центра "Олжа".
На кадрах видно, как мужчина пытается сбить камеру наблюдения, установленную над терминалом.
По информации хозяйки платежного терминала, заявление в полицию она не подавала, так как злоумышленник ничего не украл.
- В последнее время часто происходят подобные инциденты, - прокомментировала она.
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