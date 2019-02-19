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Взломщика терминала в Актау запечатлела камера

На кадрах видно, как мужчина пытается камеру наблюдения сбить.

Фото : lada.kz19 февраля 2019, 18:00

Пытавшийся взломать платежный терминал мужчина, ничего не украл, зато попал на камеру. Об этом сообщила хозяйка терминала, передает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Попытку взлома в Актау запечатлела камера видеонаблюдения 13 февраля 2019 года. Неизвестный пытался взломать платежный терминал возле магазина "Ернар" в 30 микрорайоне возле торгового центра "Олжа".

На кадрах видно, как мужчина пытается сбить камеру наблюдения, установленную над терминалом.

По информации хозяйки платежного терминала, заявление в полицию она не подавала, так как злоумышленник ничего не украл.

- В последнее время часто происходят подобные инциденты, - прокомментировала она.


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