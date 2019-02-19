В алматинской инспекции труда прокомментировали гибель женщины-охранника

Установлено, что взорвавшийся радиатор был заводского происхождения, а не кустарного.

Инспекция труда города Алматы сообщает, что по факту смерти сотрудника ТОО "Охранное агентство "Отряд 001" Адаевой Майры была создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Комиссия, в состав которой вошли инспектор труда, представители работодателя, работников и заказчика установила, что масляный радиатор был заводского происхождения, а не кустарного. Он на балансе у "Арзана" и у охранного агентства не состоит.

Факт того, что Адаева вышла на работу двое суток подряд опровергается. В табеле учета рабочего времени отсутствует запись о выходе на работу в течение 48 часов. Согласно расстановке охранной службы, подписанной начальником объекта "Арзан 2" Салмановым Ш.Ш., Адаева выходила в смену 20 декабря и 23 декабря 2018 года.

Согласно видеозаписи, сделанной на объекте, установлено, что взрыв с возгоранием масляного обогревателя произошел в 21:34 ч. Со слов сотрудников магазина сработала пожарная сигнализация. Тем временем Адаева М.А выбежала в коридор, позвав работников, которые вызвали скорую помощь. До приезда кареты скорой медицинской помощи сотрудники оказали пострадавшей первую доврачебную помощь.

В результате взрыва масленого радиатора Адаева М.А получила тяжелую ожоговую травму лица и тела. Бригадой скорой медицинской помощи Адаева М.А. была доставлена и госпитализирована в городскую клиническую больницу №4, где ей был поставлен диагноз: Телесные ожоги 2-3 степени, ожог тела 80 %. В последствие полученной травмы Адаева М.А. скончалась в больнице 30.12.2018 г.

На сегодняшний день ТОО "Охранное агентство "Отряд 001" оказало материальную помощь родственникам Адаевой в размере 790 тыс. тенге. Также несовершеннолетней дочери, погибшей будут произведены ежемесячные выплаты, предусмотренные договором страхования между "Отряд 001" и "Номад лайф".

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