За преследование Айжан Байзаковой осужден алматинец

Суд присудил поборнику морали штраф в размере 10 605 тенге.

В алматинском суде осудили "уятмена", преследовавшего блогершу Айжан Байзакову, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель адвокатской компании Аскар Каймаков, представлявший девушку в суде.

На прошлой неделе в нашу компанию обратилась небезызвестная Айжан Байзакова. И обратилась со следующей ситуацией: ее преследует некий парень, разгуливающий по городу в национальной одежде, с домброй и камчей. Айжан уже в принципе привыкла к кибер-буллингу, но, когда люди из виртуальной жизни появляются в реальной и тем более отнюдь не с дружелюбными намерениями, это как минимум, вызывает беспокойство. А чувак, одевающийся по моде 200-летней давности беспокойство вызывает вдвойне. Все претензии "батыра" заключаются в его неприятии имиджа и поведения Айжан, дескать, "не должны казахские девушки себя так вести". Все это сопровождается оскорблениями и угрозами, - пишет адвокат.

Суд оштрафовал поборника морали на 5 МРП. Его привлекли к административной ответственности по статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство). Мужчину оштрафовали на 5 МРП ( 10 605 тенге).

Примечательно, что популярная в Instagram алматинка Айжан Байзакова сама имела неприятности с законом. В декабре 2017 года ее арестовывали на трое суток за нарушение общественного порядка. И именно по той же статье, что ее обидчик.

На девушку тогда был составлен протокол об административном правонарушении по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

Позже о произошедшем рассказала сама Айжан на своей странице в Instagram.

Не стесняясь в выражениях блогерша описала ситуацию.

Пока стояла на светофоре, уточню, что в машине был ребенок и мама, дорогу переходил "псевдо" патриот с домбырой, который показал мне неприличный жест, затем быстро ушел. Я его догнала и сняла на видео, повторять на камеру он не осмелился.

"5 МРП, статья 434 (у меня была та же, но меня почему то закрыли, у нас кажется и в правду в стране женщин не любят). Какой толк как говорится мне от того, что государству заплатили 5 МРП, когда оскорбляли меня? Моя цель была закрыть его. И я обращусь в суд еще раз, пока судья не сделает этого. Видимо нужен резонанс чтобы обратить на ситуацию внимание?" - написала Айжан.

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