США выведут войска из Сирии через Ирак

С 2014 года США и их союзники действуют в Сирии без согласия официальных властей страны.

Вывод американских войск из Сирии будет проходить через Ирак, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака и глава его администрации Абдулкарим Хашим Мостафа.

По его словам, Багдад и Вашингтон достигли соответствующего соглашения.

"Не позже первого апреля, все должно быть сделано до этого времени, это то, что нам сказали США. Как только их операция в Восточном Евфрате и Бангузе будет закончена, они начнут вывод войск", — отметил Мостафа в кулуарах ближневосточной конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

С 2014 года США и их союзники проводят операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии, не уточнив, когда он завершится.

Как сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, если Белый дом не сменит курс, военные выведут значительную часть контингента из Сирии к середине марта, а полностью этот процесс завершится к концу апреля.

* Запрещенная в Казахстане террористическая группировка.

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