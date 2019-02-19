Полицейские Алматинской области задержали браконьера с двумя тоннами рыбы

Ущерб государству по изъятой партии рыбы составил более 10 млн тенге.

В Алматинской области полицейские совместно с рыбинспекторами и работниками Управления природных ресурсов задержали крупную партию незаконно добытого судака, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Незаконный груз обнаружен в автомашине "Фольксваген-Транспортер", задержанной на 319 км автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск". Владельцем минивэна оказался 35-летний житель Талдыкоргана, который не смог представить правоохранителям каких-либо разрешительных документов на свой груз в виде 2 тонн 150 кг рыбы "судак".

"Ущерб государству по изъятой партии рыбы составил более 10 млн тенге. Материал зарегистрирован и адресован в инспекцию лесного хозяйства и животного мира для последующего направления в суд по статье 389 КоАп РК" - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

На территории Алматинской области с 14 февраля продолжается профилактическая отработка "Браконьер", направленная на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства. За пять дней отработки в регионе выявлено 45 нарушений природоохранного законодательства, из которых 8 фактов незаконной порубки деревьев, 23 факта незаконной охоты, 12 фактов незаконной добычи рыбных ресурсов, 1 факт незаконного провоза объектов биоресурсов, 1 факт нарушений порядка ношения, перевозки охотничьего оружия.

"По выявленным фактам возбуждено 7 уголовных дел. У нарушителей изъято свыше 2 тонн рыбы, 7 кубометров незаконно вырубленной древесины, 4 единицы огнестрельного оружия" - дополнили в пресс-службе.

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